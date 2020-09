PUBBLICITÀ ELETTORALE

È stato colpito da un malore mentre era in acqua in un tratto di spiaggia libera del litorale di Torre Lapillo, una frazione di Porto Cesareo, in provincia di Lecce.

È morto così un 66enne, originario di San Pietro Vernotico ma residente a Cellino San Marco, nel brindisino, che è stato visto annaspare da alcuni bagnanti che hanno subito prestato i primi soccorsi. Riportato a riva e raggiunto dai sanitari del 118, l’uomo è deceduto sul posto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimarlo.

