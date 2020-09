PUBBLICITÀ ELETTORALE

Anche Bari chiede “Giustizia per Willy”. Sabato 12 settembre il collettivo Socrate ha indetto un sit-in piazza Prefettura dalle ore 17 sul brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte, pestato a morte tre giorni fa a Colleferro. Sono tutti accusati di omicidio preterintenzionale in concorso Francesco Belleggia, 23 anni, Mario Pincarelli, 22 anni e i fratelli Gabriele e Marco Bianchi di 25 e 24 anni.

“Ciò che è accaduto – scrivono gli studenti baresi – è troppo orrendo per essere vero, non è un evento tragico capitato casualmente, bensì il prodotto di una sottocultura violenta, machista, fondata sul dominio e sulla sopraffazione. È il risultato più spietato di una società che promuove la superiorità di chi ha più soldi, di chi è più forte, di chi ha il potere. È il segno di un razzismo promosso ai più alti livelli delle istituzioni, di un fascismo troppo spesso legittimato e protetto anche da potenti esponenti politici”.

“Sentiamo necessario manifestare il nostro completo dissenso contro quanto accaduto a Colleferro. Questo fatto di cronaca non può e non deve passare inosservato. La cittadinanza deve indignarsi per quanto accaduto”. Gli organizzatori chiedono di munirsi di mascherine e rispettare le distanze come previsto da DPCM 7 agosto 2020.

