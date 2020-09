PUBBLICITÀ ELETTORALE

Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione parlamentare «sul caso segnalato da una paziente oncologica barese che, sulla sua pagina Facebook, ha postato l’invito a partecipare ad un evento organizzato da uomini del cerchio magico di Michele Emiliano corredato di santini elettorali e l’indicazione di voto per l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e Sabrina Merolla che ha trovato nella sua cassetta della posta». Lo annunciano il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Francesco Lollobrigida, e il coordinatore regionale pugliese di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato.

L’incontro è organizzato dal professore Francesco Schittulli che su facebook scrive: “Apprendo, indignato, una ennesima infima strumentalizzazione politica. Gli inviti all’incontro socio-sanitario che si terrà venerdì 11, inerente le attuali problematiche (Covid-19 e Tumori) sono stati, per quanto mi riguarda ed a mia conoscenza, inviati agli stessi amici e persone che puntualmente all’inizio di ogni anno hanno ricevuto e partecipato agli incontri dal sottoscritto promossi sul tema della solidarietà. Con l’auspicio che non si speculi più e si rispettino invece i malati di Covid-19, di cancro ed i loro familiari”

«Michele Emiliano – dicono Gemmato e Lollobrigida – fa campagna elettorale non solo sul Covid ma anche sui malati oncologici: è una vergogna speculare sui malati pugliesi per raccattare voti in vista di una competizione che si prospetta negativa per il centrosinistra e per chi in questi anni ha solo mercificato. Da dove ha attinto gli indirizzi dei malati oncologici? Chi ha autorizzato all’invio della lettera? Questo tipo propaganda rientra tra quelli previsti dalla normativa? Ô assurdo che un malato oncologico sia oggetto di campagna elettorale».

