Un uomo questa mattina è stato beccato da un cittadino mentre, a bordo del suo scooter, non solo percorreva la pista ciclabile, ma si fermava per fare fare i bisogni al suo cane, per poi andarsene senza raccoglierli. Ecco il video inviato da un lettore alla redazione di Borderline24.

“È una cosa assurda – denuncia un cittadino – io amo i cani ma non questi soggetti”. Padroni incivili che non ripuliscono i marciapiedi dagli escrementi dei loro cani. Un problema che interessa l’intera città e per il quale sono previste anche multe salate.

