Un concorso di idee per abbellire un crocevia della città che ora sembra una zona periferica, tra passaggi pedonali vandalizzati, strade trafficate e ponti ferroviari. AncheCinema e Rete Civica Murat-San Nicola, nell’ambito del progetto “Reti civiche urbane”, promuovono POP UP MURAT, una serie di iniziative volte a valorizzare l’area del sottopasso Quintino Sella e l’attrattore culturale del Teatro AncheCinema, attraverso musica, video e street art.

Il progetto prevede la realizzazione di un’opera di street art nel sottopasso Quintino Sella, di un video dedicato all’opera, un concerto e un evento finale al Teatro AncheCinema. Nell’ambito del progetto si indice un concorso di idee per la realizzazione di un’opera di street art su un muro del sottopasso Quintino Sella. I partecipanti possono inviare entro il 31 ottobre 2020 all’indirizzo popupmurat@gmail.com una foto, possono suggerire un’idea o un artista. L’idea più originale e più in linea con l’iniziativa diventerà un’opera di street art che verrà realizzata in collaborazione con i partner Vitalvernici e Retake Bari.

“Il progetto costituirà il primo passo di un’operazione di restyling della zona. La vita quotidiana di ognuno viene condizionata dalla percezione dei luoghi urbani che si abitano. Il coinvolgimento dei residenti nel restyling di questi luoghi ha l’obiettivo di valorizzarli come beni comune”.

