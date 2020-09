PUBBLICITÀ ELETTORALE

Un caso positivo al Covid è stato accertato tra il personale della segreteria della San Filippo Neri di Gioia del Colle. Il lavoratore è stato in servizio fino a venerdì ed è ora in isolamento. Tutte le persone entrate in contatto sono state messe in quarantena. Anche il dirigente scolastico Vincenzo Stea. Nelle prossime ore la scuola sarà sanificata.

Un nuovo caso anche a Bitritto: ad essere contagiato il titolare di un’autoscuola. “Si comunica – si legge su Facebook – che a causa della positività a codiv-19 del titolare, l’attività è sospesa per almeno 15 giorni. L’Asl provvederà a chiamare gli allievi per effettuare il tampone di controllo. Lo staff dell’autoscuola ha a cuore la salute dei propri allievi e augura a tutti il meglio. Il titolare è in buone condizioni, non c’è da preoccuparsi”.

