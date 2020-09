PUBBLICITÀ ELETTORALE

Oggi giovedì 10 settembre 2020 in Puglia, su 3.916 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 70 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi; 5 nella provincia BAT, 13 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 17 in provincia di Taranto, 1 fuori regione. Ci sono stati tre decessi: due in provincia di Bari, 1 in provincia di Taranto. I casi attualmente positivi sono 1470.

Per quanto riguarda la situazione a Bari e provincia, sui 32 nuovi positivi, 27 sono contatti stretti legati a casi già isolati, 1 rientro dalla Sardegna e 4 casi in corso di accertamento. A Brindisi, l’unico positivo è stato individuato attraverso il contact tracing, poiché collegato a un caso precedente”. Cinque i casi nella Bat: 2 sono ricoverati, 1 è un contatto stretto di persona positiva registrata nei giorni scorsi, 1 è tornato dalla Romania e su un ultimo caso sono ancora in corso le indagini epidemiologiche del Dipartimento di Prevenzione. Tredici nuovi casi a Foggia e provincia. Di questi: 5 sono contatti di casi già noti; 4 sono cittadini stranieri presenti sul territorio provinciale; 4 sono le persone sintomatiche individuate grazie alla segnalazione dei medici di medicina generale. Un caso a Lecce e provincia, legato ad un contatto già noto ed infine dei 17 casi di Covid attribuiti per residenza a Taranto, alcuni sono riconducibili al focolaio dell’azienda di Polignano a Mare; altri casi sono relativi al focolaio della RSA di Ginosa Marina; altri, infine, sono casi di contatti positivi riscontrati a seguito di indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione.

