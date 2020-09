PUBBLICITÀ ELETTORALE

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è positivo al Covid 19: lo conferma il tampone eseguito ieri. La notizia viene data dal sito ufficiale e dai social del club.

E’ stato il Napoli, con una nota, ad ufficializzare la notizia: “La SSC Napoli comunica che il presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”. La comunicazione della positività al coronavirus di uno dei partecipanti alla riunione andata in scena all’hotel Hilton – incontro in cui si è deciso di creare una società, partecipata da fondi d’investimento, per gestire i diritti tv del campionato – è stata data ieri sera. De Laurentiis aveva da giorni sintomi ed era in attesa dei risultati del tampone arrivati in serata. Nonostante questo si è presentato alla riunione dei club a Milano.



