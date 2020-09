PUBBLICITÀ ELETTORALE

Test sierologici per il Covid 19 anche in farmacia. E’ stata accolta dal ministero della Salute la proposta avanzata dai farmacisti nei giorni scorsi e al centro, insieme ai vaccini antinfluenzali, di un incontro con Fofi, Federfarma e Assofarm.

“Il Ministero – spiega il presidente dell’Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Bat, Luigi d’Ambrosio Lettieri – si è impegnato a predisporre un elenco dei test validati da Istituto superiore di Sanità e Comitato tecnico scientifico, che potranno essere effettuati nelle farmacie, secondo modalità di svolgimento e di trasmissione dei dati da concordare con le autorità sanitarie. La competenza dei farmacisti e la rete capillare di presidi su tutto il territorio – continua d’Ambrosio Lettieri – sono al servizio dei cittadini, in un’ottica di collaborazione interprofessionale ed interistituzionale”.

Novità anche sul fronte dei vaccini antinfluenzali. “Anche le farmacie della Puglia rischiano di non poter rispondere alle richieste dei cittadini che, pur non rientrando tra i soggetti aventi diritto alla vaccinazione antinfluenzale a carico del sistema sanitario nazionale, vorranno comunque vaccinarsi – sottolinea il presidente dell’Ordine – Il vaccino è tanto più consigliato quest’anno per evitare che il sovrapporsi dei sintomi influenzali, molto simili a quelli del Covid 19, possano creare problemi al sistema sanitario e intasare gli ospedali. Bene, quindi, il Ministero della Salute che, riservando attenzione alle proposte e alle criticità segnalate dalla categoria, domani chiederà, in sede di Conferenza Stato-Regioni – conclude d’Ambrosio Lettieri – una rimodulazione delle quote di vaccini antinfluenzali acquisiti dalle singole Regioni, in modo che tramite le farmacie possa essere soddisfatta la domanda di salute di tutti i cittadini”.

