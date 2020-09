PUBBLICITÀ ELETTORALE

Nel procedimento in corso sulla Popolare di Bari si sono già costituite 435 parti civili con oltre 70 avvocati. L’udienza del 16 luglio fu rinviata a causa proprio dell’elevato numero di legali presenti, incompatibile anche con le attuali norme anti Covid.

Da qui la decisione del Tribunale di Bari di fissare l’udienza il 24 settembre nell’aula bunker di Bitonto, e di fare proseguire le attività anche il 25 e il 26 settembre. Gli ingressi in aula saranno scaglionati in base alla lettera iniziale del cognome degli avvocati. Solo all’esito della fase della costituzione delle parti, ed in base al numero delle stesse, sarà possibile individuare la sede definitiva ove poter celebrare il processo, per cui all’esito dell’udienza del 26 settembre 2020 sarà fissata una ulteriore udienza interlocutoria in cui verrà soltanto indicata la sede nelle more reperita e quindi fissata la udienza di prosecuzione.

