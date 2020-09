PUBBLICITÀ ELETTORALE

Sono state ritrovate Asia e Chiara, le due ragazzine baresi che da più di 24 ore sembravano scomparse nel nulla. A darne annuncio la mamma che per prima aveva lanciato il disperato appello su Facebook e che, poco fa, ha pubblicato un nuovo post dai caratteri decisamente meno cupi: “Trovate! Vado a prenderla e vi ringrazio!” scrive, tirando un sospiro di sollievo.

L’appello e le ricerche.“Dalle 12 di ieri Asia non da più sue notizie e non ha il cellulare con sé”. Era stato questo il post con cui la donna aveva annunciato la scomparsa di sua figlia di soli 15 anni, insieme alla sua amica Chiara Asia sarebbe insieme a Chiara. “Potrebbe essere con una sua compagna di classe, se la vedete fatemi sapere immediatamente”, recita il post che in poche ore supera le 1800 condivisioni.

Un appello a cui ha fatto subito seguito una virtuale catena umana fatta di amici, parenti, conoscenti e semplici utenti che dalla scorsa notte stanno sostenendo la signora Grisi con il passaparola, le condivisioni, ma anche tanti commenti di supporto e vicinanza. “Asia non si fa sentire da 24 ore e non sappiamo dove sia – racconta sua madre – ci sono giunte solo alcune segnalazioni provenienti da Palese e dal quartiere San Paolo di Bari”. “Se vedete Asia e Chiara chiamate direttamente il 113, hanno una denuncia e possono intervenire”, continua la mamma.

“Le ragazze sono insieme. Non sappiamo dove. Qualcuno le ha viste a Palese ieri. Sono fuori casa da ieri alle 16. Abbiamo denunciato il tutto alla polizia ed è scattata la denuncia nazionale per scomparsa. Sono senza documenti e senza telefono. Non intasare le linee telefoniche perché i cell servono per comunicare con polizia e carabinieri. Siamo sicuri della vostra collaborazione. Vogliamo solo dati e riferimenti certi da poter comunicare alle forze dell’ordine. Preghiamo preghiamo preghiamo. Solo questo possiamo dirvi. Grazie di cuore a tutti”.

