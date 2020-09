PUBBLICITÀ ELETTORALE

In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, fino al prossimo 17 settembre le squadre di Amiu Puglia saranno impegnate in interventi di diserbo, pulizia e lavaggio dei marciapiedi perimetrali e delle aree adiacenti agli istituti scolastici cittadini per rispondere alle legittime esigenze del personale scolastico, degli studenti e delle loro famiglie.

Al termine di queste operazioni si procederà in tutte le altre aree della città che necessitano di interventi di sfalcio per rispondere alle numerose segnalazioni inviate ad Amiu Puglia sulla presenza di erbe infestanti lungo i marciapiedi, fenomeno particolarmente evidente nel periodo estivo in cui, complici le elevate temperature, la crescita è molto più rapida che nelle altre stagioni. I lavori saranno realizzati secondo il seguente calendario:

Quartieri Dal Al Carbonara- Ceglie – Loseto 9 settembre 10 settembre Carrassi – San Pasquale – Picone 9 settembre 10 settembre Poggiofranco 9 settembre 10 settembre Japigia- Madonnella – Torre a Mare 14 settembre 15 settembre Libertà- Murat – San Nicola- Stanic-San Paolo 16 settembre 17 settembre San Girolamo – Santo Spirito – Palese 16 settembre 17 settembre

A causa del divieto di utilizzo di diserbanti chimici (glisofato) previsto dalla più recente normativa, infatti, il processo di crescita delle erbe infestanti è molto più veloce che in passato, con il risultato che non è più sufficiente un intervento di diserbo nel periodo estivo.

“Non potendo trattare in pochi giorni tutte le strade e dovendo comunque intervenire tempestivamente, abbiamo individuato come priorità le aree limitrofe alle scuole cittadine per garantire pulizia e igiene degli spazi esterni in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico – commenta il presidente di Amiu Puglia Sabino Persichella -. Per risolvere questo problema, nei mesi scorsi abbiamo cercato soluzioni alternative ai prodotti chimici testandone di nuovi a impatto zero sull’ambiente e sulle persone, ad esempio i diserbanti biologici che però si sono rivelati troppo costosi o inefficaci. Per questo, dovendoci affidare esclusivamente al taglio meccanico, nel nuovo bando per la fornitura del servizio di diserbo stradale, ormai in via di aggiudicazione, abbiamo previsto di aumentare il numero di interventi, in particolare nel periodo estivo”.

“Con il nuovo servizio, che dovrebbe partire il prossimo 1 novembre, gli interventi su tutta la città saranno eseguiti in due mesi, anziché in tre come avveniva in passato, in modo che nel periodo estivo sarà possibile intervenire due volte su ogni strada, e non più una. Siamo spiacenti per i problemi insorti quest’estate. Di certo, però, continueremo a garantire l’impegno dell’azienda per la soluzione di tutte le criticità che ci vengono segnalate dai cittadini”.

