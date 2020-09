PUBBLICITÀ ELETTORALE

“Al momento, i casi di residenti positivi riconducibili al focolaio dell’azienda sono 41”. L’aggiornamento viene dalla pagina Facebook di Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare, che in un recente post di aggiornamento circa la situazione contagio all’interno dell’impresa ortofrutticola, precisa che solo tre tamponi dei 128 effettuati negli scorsi giorni nel paese sono risultati positivi.

“Siamo ancora in attesa di conoscere l’esito degli ultimi – precisa il primo cittadino, che prosegue – Rinnovo l’invito a non uscire per chi è in attesa di conoscere l’esito”. A tutti i cittadini di Polignano a Mare, poi, Vitto chiede la massima prudenza e conclude il suo post con un ringraziamento particolare a tutti gli operatori che “stanno dimostrando grande professionalità e abnegazione – prosegue Vitto, che conclude – Grazie anche ai dirigenti e tecnici della Asl che hanno permesso di effettuare un gran numero di tamponi in poco tempo, garantendo un’impeccabile attività di tracciamento dei contatti.

