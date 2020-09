PUBBLICITÀ ELETTORALE

Ancora assembramenti nella zona Umbertina. I video che testimoniano il mancato rispetto delle norme anti – Covid è stato pubblicato sul gruppo Facebook del comitato di salvaguardia della zona Umbertina. “Questa notte, alle 2 e 51 nello stesso angolo (via Abbrescia angolo Largo Adua) gli assembramenti in palese violazione delle norme anti covid continuano indisturbati. Da notare che gran parte dei locali tradizionali (ristoranti, pizzerie) sono già chiusi da tempo. A chi giova tutto ciò? Ci sono “interessi” per non intervenire e consentire che si violino impunemente le norme esistenti?”, si legge nel post.

E alle 02,51 (sabato 12 settembre) nello stesso angolo (via Abbrescia angolo Largo Adua) gli assembramenti in palese violazione delle norme anti covid continuano indisturbati.Da notare che gran parte dei locali tradizionali (ristoranti, pizzerie) sono già chiusi da tempo.A chi giova tutto ciò? Ci sono "interessi" per non intervenire e consentire che si violino impunemente le norme esistenti? Publiée par Mauro Gargano sur Samedi 12 septembre 2020

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE