Domenica prossima, 13 settembre, alle ore 10, presso l’Aeroclub Bari, il presidente della commissione comunale Culture Giuseppe Cascella avvierà i lavori della II Giornata di promozione e prevenzione oculistica “Occhio e salute: la degenerazione maculare senile – Dms”, promossa dall’associazione Pazienti affetti da Maculopatia APAM Puglia e patrocinata dal Comune di Bari.

Seguiranno i saluti del presidente dell’Aeroclub Bari, Gianfrancesco Pesce, e del presidente del Lions club “Niccolò Piccinni”, Onofrio Lattarulo. Il presidente APAM, Vincenzo Lorusso, interverrà sul tema: “Fattori di rischio, sintomatologia, diagnosi, terapia e prospettive terapeutiche della Dms”.

All’evento è associata l’iniziativa di APAM, che prevede domani, a partire dalle ore 10.30, l’effettuazione gratuita, presso i locali dell’Aeroclub, di esami strumentali retinici sulla Dms con strumentazione OCT ZEISS 5000 ai partecipanti. La Dms, patologia altamente invalidante, costituisce la prima causa di ipovisione grave nel mondo occidentale in pazienti al di sopra dei 65 anni di età. In Italia, essa colpisce circa 1 milione e centomila persone, con un incremento costante di 20.000 nuovi casi all’anno.

In Puglia, la forma di maculopatia denominata “umida”, tra la popolazione over 65, interessa 18.000 casi, con quasi 1.500 nuovi casi ogni anno. Ai partecipanti sarà consegnata una brochure riepilogativa sulla Dms contenente, tra l’altro, il test dì autodiagnosi Griglia di Amsler, strumento diagnostico consistente nell’immagine di un reticolo a righe verticali e orizzontali, utile per controllare in modo semplice il proprio campo visivo centrale.

