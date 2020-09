PUBBLICITÀ ELETTORALE

Bella iniziativa ieri nel giardino di piazza Balenzano, organizzata dal centro ricreativo Micro Macro di Madonnella. Un gruppo di bambini ha ripulito la piccola area verde durante il campo estivo. “Siamo andati tutti insieme nel giardinetto del nostro quartiere, in piazza Balenzano, per giocare. Come ogni mattina lo abbiamo trovato tanto sporco: carte, bottiglie e spazzatura. E in più i giochi erano anche rotti – si legge in un post dell’associazione – Abbiamo deciso allora di pulirlo noi. Anche se siamo piccoli, siamo stati fortissimi: con le pinze abbiamo raccolto tante cartacce e abbiamo lasciato dei messaggi a tutti quelli che sporcano. Noi li abbiamo avvisati “Ragazzi, così facciamo male al pianeta!”.



“A questo parco e ai suoi grandi alberi vogliamo molto bene – continua il post – è tanto prezioso, perché è l’unico posto del quartiere dove possiamo giocare. Allora per difenderlo dagli sporcaccioni abbiamo lasciato qui i nostri magici folletti protettori biodegradabili fatti di verdura!

Caro sindaco, noi ci siamo dati da fare, però bisogna che ci impegniamo un po’ tutti. Il parco andrebbe pulito tutti i giorni, i giochi riparati e nuovi ne vanno aggiunti, organizzate feste e attività per far vivere il giardino anche in collaborazione con la vicina scuola che molti di noi frequentano. Ci aiuterai?”

