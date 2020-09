PUBBLICITÀ ELETTORALE

Una media di 450 tamponi effettuati ogni giorno nella intera provincia di Bari, compresi i test eseguiti a domicilio che a volte possono sfiorare anche quota 100 in 24 ore. Sette ambulatori Covid free dislocati nelle tre aree – metropolitana, nord e sud – e altrettante postazioni di drive through, per assicurare una attività di screening ad ampio raggio su una larga fascia di utenti. Sono i numeri a testimoniare il lavoro portato avanti ogni giorno dagli operatori del Dipartimento di prevenzione Asl, impegnati in prima linea per contenere e tracciare la diffusione del virus. “Uno sforzo encomiabile e senza limiti per tutelare la salute della comunità”, fanno sapere dalla Asl di Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE