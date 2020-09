PUBBLICITÀ ELETTORALE

Oggi sabato 12 settembre 2020 in Puglia, su 3.764 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 76 casi positivi: 47 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi; 2 in provincia BAT, 12 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto,1 provincia non nota. Non ci sono stati decessi. Sono 1.599 i casi attualmente positivi.

Per quanto riguarda la situazione a Bari e provincia, dei 47 nuovi casi, 36 sono contatti stretti di casi già individuati e sotto sorveglianza. Il Dipartimento di prevenzione ha avviato indagini – prosegue Sanguedolce – sui restanti 11 casi positivi, con l’obiettivo di individuare origine e fattori di rischio.

A Brindisi un caso è un rientro dalla Grecia, il secondo è una dipendente dell’azienda di Polignano a Mare (Ba) che era stata a stretto contatto con un caso accertato. Il terzo, infine, è un tampone di controllo. Dei due casi della Bat, 1 è un contatto stretto di un positivo registrato nei giorni scorsi mentre sull’ altro sono in corso le indagini del dipartimento di prevenzione. Riguardo alle 12 positività a Foggia e provincia, sono tutte collegate a casi già noti. Dei 4 casi registrati oggi dalla Asl Lecce, uno era già in isolamento perché aveva avuto contatti con un positivo, uno è un rientro dalla Romania, uno un rientro dall’Albania e l’ultimo è un residente accertato con lo screening prima di una prestazione sanitaria e su cui sono in corso le indagini epidemiologiche. Infine i 7 casi positivi Covid a Taranto sono riconducibili a pazienti appartenenti a nuclei di congiunti positivi già riscontrati in precedenza e seguiti, osservati durante l’indagine epidemiologica del Dipartimento di Prevenzione.

