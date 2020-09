PUBBLICITÀ ELETTORALE

E’ di cinque persone rimaste ferite in modo lieve e una in modo più serio il primo bilancio dell’esplosione che si è verificata questa mattina in una palazzina di piazzale Libia a Milano.

La persona più grave è quella che si trovava nell’appartamento al piano terra dove si è verificato lo scoppio. All’interno del palazzo si sono verificati una serie di crolli di muri interni e non strutturali. Sono in corso da parte dei vigili del fuoco le ricerche di alcune persone che probabilmente si sono allontanate dalla zona al momento dello scoppio. I pompieri stanno anche controllando che non ci siano altre persone coinvolte. (Ansa)

🔴 #Milano, soccorso un ferito grave nell’appartamento coinvolto e altri cinque feriti lievi. Evacuato l’intero stabile di dieci piani, verifiche dei #vigilidelfuoco in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura #12settembre 8:20 pic.twitter.com/EYIfHc7tQs — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE