Da lunedì 14 settembre sarà possibile richiedere il duplicato/rinnovo della tessera elettorale presso gli sportelli URP di Japigia in Via Paolo Aquilino n. 1, di San Paolo in Via Vincenzo Ricchioni n. 1 e di Carbonara in piazza Umberto I, previa compilazione della relativa istanza su apposito modello disponibile presso i predetti uffici e a questo link.

In caso di rinnovo sarà necessario esibire la vecchia tessera con gli spazi esauriti. A tal fine gli sportelli URP seguiranno aperture straordinarie, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, ed il martedì ed il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30.

Inoltre, sempre da lunedì 14 settembre, sarà possibile richiedere direttamente a sportello la stampa delle tessere elettorali anche presso le Delegazioni di Carrassi / San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00-12:30 ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle 17:30) e di Santo Spirito in via Fiume n. 8 (da lunedì al venerdì dalle ore 9:00-12:30 ed il martedì anche dalle ore 16:00 alle 17:30).

Resta confermata l’apertura dell’ufficio elettorale in Largo Fraccacreta n. 1, tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00.

Il servizio di stampa tessere elettorali sarà attivato in modalità speciale a partire da venerdì 18 settembre, nelle sedi di Largo Fraccacreta n. 1 – Via Luigi Pinto n. 3 e Via Fiume n. 8 con i seguenti orari: