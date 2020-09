Al teatro Petruzzelli gli ingressi sono limitati, massimo 600 spettatori, e nel weekend si sono svolte le prime messinscena dell’Elisir d’amore di Donizetti. “Potrete scegliere il nuovo posto per tutti i concerti in programma dal 24 settembre al 12 novembre a partire da mercoledì 16 settembre, fino a sabato 19 settembre”, comunica la Fondazione.

Il teatro Kismet ha optato per un nuovo spazio all’aperto, in modo da limitare le controindicazioni da Covid. Ieri il primo di tre appuntamenti organizzati in collaborazione con le realtà del territorio e il Comune di Bari. “Si riparte insieme ed in sicurezza!”, scrivono i responsabili sui social. Ecco i prossimi eventi in programma.