Ancora controlli anti Covid della polizia locale di Bari che nelle ultime ore ha ispezionato decine di pubblici esercizi e attivita commerciali presenti in città.

Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto del giusto distanziamento di clienti sistemati su tavoli e sedie ubicate all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare nel quartiere San Pasquale sono state sanzionate, con violazioni per diverse centinaia di euro, due pizzerie che, nonostante le rigide regole anticovid, nn garantivano il giusto distanziamento tra clienti che nn risultavano essere separati nemmeno da barriere fisiche che prevenissero il contagio tramite droplet. Sanzione di 400 euro anche a carico di un parrucchiere del quartiere Madonnella che durante l’esercizio delle attività, non indossava il dispositivo di protezione individuale.

Senza tregua anche l’azione di repressione nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Nella serata di ieri comminati due verbali e due ordini di allontanamento con sequestro dei proventi dell’illecita attivita’ per alcune decine di euro. I due guardiamacchine “operavano” in piazza Moro e Corso Cavour.

