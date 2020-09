PUBBLICITÀ ELETTORALE

“Buongiorno dal lungomare di Bari. Bello aver salutato i tanti amici che sostengono Ivan Scalfarotto, insieme a Carlo Calenda. C’è chi fa politica per una poltrona come Emiliano e Fitto, c’è chi la fa per gli ideali come Ivan. Buona domenica da Agnese e da me”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, pubblicando una sua foto con la moglie Agnese dalla terrazza di un albergo sul lungomare sud di Bari.

Ieri sera Renzi ha partecipato a un incontro elettorale a sostegno del candidato presidente della Regione Puglia, Ivan Scalfarotto.

