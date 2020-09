PUBBLICITÀ ELETTORALE

Un uomo è morto all’alba dopo essere stato travolto da un furgone a Veglie mentre si accingeva ad attraversare la circonvallazione per immettersi in una stradina di campagna dove era solito fare jogging.

La vittima è Antonio Cappello, 56 anni, imprenditore edile del posto. Il podista è stato travolto da un furgone Ford Transit con a bordo cinque venditori ambulanti che si recavano a Sant’Isidoro, marina di Nardò, per il mercato settimanale. A nulla è valso il tentativo del conducente di evitare l’impatto. Il mezzo è finito anche fuori strada senza conseguenze per gli occupanti, tutti cittadini senegalesi. Quando è arrivato il personale del 118 non c’era più nulla da fare per l’uomo investito. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri.

