Primo caso di coronavirus in una scuola a Bari. Arriva la conferma della Asl sul caso registrato a una settimana dalla ripresa delle attività, come anticipato da Repubblica, nell’asilo nido e scuola paritaria dell’infanzia Flyfamily di Bari. La sede nelle vicinanze dall’aeroporto Karol Wojtyla di Palese, è stata chiusa per la positività al tampone di una operatrice del servizio civile.

Sono scattate le misure di prevenzione. Le attività sono state sospese sino a nuova disposizione della direzione, e la struttura è stata sottoposta a sanificazione, i piccoli restano a casa. Come da prassi è iniziata l’indagine epidemiologica per risalire e fermare l’eventuale catena di contagi tra le operatrici e i contatti stretti.

Foto Flyfamily Facebook

