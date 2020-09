PUBBLICITÀ ELETTORALE

“La SOP di Polignano a Mare esprime per mio tramite tutta la sua preoccupazione e vicinanza nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e dei familiari che presentano sintomi da Covid-19, restando con ansia in attesa degli esiti e degli accertamenti diagnostici”. Lo dichiara in una nota l’avvocato Francesco Paolo Sisto, legale incaricato dalla società.

“Nel contempo – prosegue – la società rassicura circa l’avvenuto rispetto delle regole sanitarie e di sicurezza a mezzo dei propri consulenti e dipendenti a tanto preposti, precisando di aver immediatamente disposto sui luoghi di lavoro ogni intervento di sanificazione necessario. L’azienda confida perciò che al più presto, a tutela del patrimonio anche occupazionale della società, possa essere consentita, in totale sicurezza, la ripresa a pieno regime dell’attività lavorativa. È stato infine predisposto ogni utile accertamento teso a definire le strategie e terapie per ulteriormente migliorare le condizioni igienico-sanitarie in cui viene eseguita la prestazione lavorativa”, conclude.

