PUBBLICITÀ ELETTORALE

“Magari, non lo so, la prossima volta voglio farlo io il presidente della Regione”. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, guarda al futuro e fa una piccola confessione durante il comizio del Partito Democratico a sostegno di Michele Emiliano, in vista delle elezioni del 20 e 21 settembre.

Nell’ultima settimana di campagna elettorale, sabato scorso ad Andria, Decaro ha ribadito l’appoggio al governatore uscente con un lungo discorso sul made in Puglia: “A New York ho visto le immagini sui maxi schermi dei nostri paesaggi, dal Gargano alla Basilica di San Nicola a Bari fino in Salento. Ora non ci vergogniamo più di essere pugliesi, fieri delle nostre tradizioni”.

In vista delle prossime consultazioni elettorali (referendum confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari ed elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta della regione Puglia), i cittadini sono invitati a verificare di essere in possesso della tessera elettorale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi in cui viene posto il timbro in occasione della votazione.

Da oggi 14 settembre è possibile richiedere il duplicato/rinnovo della tessera elettorale presso gli sportelli URP di Japigia in Via Paolo Aquilino n. 1, di San Paolo in Via Vincenzo Ricchioni n. 1 e di Carbonara in piazza Umberto I, previa compilazione della relativa istanza su apposito modello disponibile presso i predetti uffici e a questo link.

In caso di rinnovo sarà necessario esibire la vecchia tessera con gli spazi esauriti. A tal fine gli sportelli URP seguiranno aperture straordinarie, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, ed il martedì ed il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE