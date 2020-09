PUBBLICITÀ ELETTORALE

Caos agli sportelli indicati dal Comune per rinnovare o duplicare la tessera elettorale. Decine di persone in attesa in piedi per una media di 50 minuti a Japigia: tra questi anche molti anziani. Una volta consegnati i documenti ecco che si presenta l’ulteriore disagio: le tessere non sono state consegnate immediatamente ma gli utenti saranno costretti a ritornare (e a rifare la fila) giovedì. “Potete andare a Carrassi – ha detto un dipendente – lì le tessere le danno subito”.

Un vero e proprio disagio, non indicato dall’ultima nota del Comune di Bari. Con la quale si annunciava l’avvio delle procedure per il rinnovo e il duplicato delle tessere a partire dal 14 settembre, presso gli sportelli URP di Japigia in Via Paolo Aquilino n. 1, di San Paolo in Via Vincenzo Ricchioni n. 1 e di Carbonara in piazza Umberto I, previa compilazione della relativa istanza su apposito modello disponibile presso i predetti uffici e a questo link.

“In caso di rinnovo sarà necessario esibire la vecchia tessera con gli spazi esauriti. A tal fine gli sportelli URP seguiranno aperture straordinarie, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:30, ed il martedì ed il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30 – si legge nella nota – Inoltre, sempre da lunedì 14 settembre, sarà possibile richiedere direttamente a sportello la stampa delle tessere elettorali anche presso le delegazioni di Carrassi / San Pasquale in via Luigi Pinto n. 3 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00-12:30 ed il giovedì anche dalle ore 16:00 alle 17:30) e di Santo Spirito in via Fiume n. 8 (da lunedì al venerdì dalle ore 9:00-12:30 ed il martedì anche dalle ore 16:00 alle 17:30)”. Sempre nell’ultima sua comunicazione l’amministrazione spiega che “resta confermata l’apertura dell’ufficio elettorale in Largo Fraccacreta n. 1, tutti i giorni dalle 09:00 alle 12:00 ed il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00. Il servizio di stampa tessere elettorali sarà attivato in modalità speciale a partire da venerdì 18 settembre, nelle sedi di Largo Fraccacreta n. 1 – Via Luigi Pinto n. 3 e Via Fiume n. 8 con i seguenti orari:

venerdì 18 settembre 2020, dalle ore 09:00 alle ore 18.00;

sabato 19 settembre 2020, dalle ore 9:00 alle ore 18:00;

domenica 20 settembre 2020, dalle ore 7:00 alle ore 23:00;

lunedì 21 settembre dalle 7:00 alle 15:00″.

Insomma questa mattina i disagi sono stati davvero diversi per i cittadini che domenica e lunedì vorranno presentarsi alle urne per le elezioni.

