In vista della consultazione referendaria e delle elezioni regionali in programma il prossimo 20 e 21 settembre, l’amministrazione comunale ricorda che è possibile presentare istanza per sostituire i presidenti di seggio elettorale impossibilitati a svolgere l’incarico.

Possono presentare istanza i cittadini iscritti all’albo dei Presidenti della Corte di Appello o che abbiano maturato esperienza in occasione di precedenti tornate elettorali. La richiesta, redatta su apposito modello, disponibile sul sito istituzionale del Comune a questo link, dovrà pervenire esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo gabinettodelsindaco@comune.bari.it, entro le ore 12 di venerdì 18 settembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.