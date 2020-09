PUBBLICITÀ ELETTORALE

«Non si è mai riusciti a tutelare veramente le donne in questo territorio, serviva arrivare qui con un intervento del Governo, che mi ha vista in prima linea come ministra per le Pari opportunità, serviva la proposta di un partito come Italia viva, che fa del protagonismo femminile uno dei tratti di evidente concretezza anche per la Regione Puglia».

Lo ha detto la ministra delle Pari opportunità, Elena Bonetti, partecipando a un incontro elettorale a Bari a sostegno della candidatura di Ivan Scalfarotto a presidente della Regione Puglia e commentando la vicenda della mancata approvazione della doppia preferenza di genere nella legge elettorale pugliese (poi introdotta per decreto legge dal governo).

