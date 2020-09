PUBBLICITÀ ELETTORALE

Qualche giorno fa alcuni cittadini avevano segnalato alla polizia locale un importante abuso edilizio perpetrato in un immobile di edilizia residenziale pubblica di proprietà Arca Puglia a Japigia. Gli agenti della Polizia Locale hanno quindi colto in flagranza di reato gli autori dell’illecito che in spregio ad ogni regola e privi di ogni titolo autorizzatorio, stavano trasformando una sala condominiale in civile abitazione con realizzazione persino di impianti elettrici e termoidraulici.

Il committente dei lavori è stato denunciato per danneggiamento, per invasione di edifici pubblici e per la realizzazione di opere edili prive di permesso di costruire. L’immobile è stato prontamente sequestrato a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

