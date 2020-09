PUBBLICITÀ ELETTORALE

Sono state presentate questa mattina nell’atrio di Palazzo di Città i kit gara ufficiali della Ssc Bari per la stagione di Serie C 2020/21. La prima maglia, nella foto indossata da Valerio Di Cesare è di colore bianco con inserti rossi sulle spalle e ai bordini delle maniche, bianchi anche i pantaloncini; la seconda divisa per le partite fuori casa, indossata da Mirco Antenucci ha lo stesso design della prima con colori invertiti. La terza – nera – è stata mostrata dal bomber Simone Simeri.

“Sarà un campionato difficile con tanti rivali – ha detto il presidente De Laurentiis – avremo di fronte tante piazze importanti, ma faremo del nostro meglio per raggiungere l’obiettivo. Sui kit da gara abbiamo fatto con Kappa un grande upgrade, lavorando sui dettagli”.

