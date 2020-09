PUBBLICITÀ ELETTORALE

“Abbiamo tolto le auto e recuperato la socialità. Le persone possono stare in piazza, i bimbi non devono stare attenti alle auto”. Così il sindaco Antonio Decaro ha inaugurato oggi la nuova piazza Disfida di Barletta nel rione Libertà. “Si tratta di un progetto del 1883, questa piazza doveva accogliere i viaggiatori che arrivavano dal Nord Barese. Oggi l’abbiamo realizzata, per il rione Libertà che non ha mai avuto spazi per la socialità”, ha detto Decaro.

Il progetto è stato finanziato con 650mila euro e ha previsto la realizzazione di fontane, la sistemazione di 26 alberi, 12 aiuole, 22 panchine in legno-acciaio (16 con lo schienale), 24 fari a led a basso consumo, quattro le telecamere di videosorveglianza. Tra le novità anche l’abbassamento della velocità veicolare in via Napoli e la pedonalizzazione di un breve tratto di strada prospiciente a via D’Azelio. Restano però delle perplessità sulla pavimentazione in prossimità delle panchine. Il dislivello creato con il terreno preoccupa i residenti perché c’è rischio caduta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE