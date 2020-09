PUBBLICITÀ ELETTORALE

Lite in strada a Carbonara e aggressione di poliziotti a San Giorgio. In due distinte operazioni la polizia ha proceduto a denunciare tre persone. A San Giorgio, i poliziotti sono intervenuti per una segnalazione di disturbo della quiete pubblica: un uomo di 32 anni, con disturbi psichici, dapprima si è barricato in casa e successivamente, in preda ad una crisi, ha dato in escandescenza scagliandosi contro gli agenti, ferendoli in modo non grave. L’uomo, denunciato per resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale, è stato sottoposto a TSO dai sanitari intervenuti e ricoverato presso il reparto psichiatrico del Policlinico.

A Carbonara, i poliziotti della Volante sono intervenuti per una lite – per motivi di viabilità – tra cittadini, poi passati alle vie di fatto; sul posto gli agenti hanno sedato la lite e denunciato per il reato di lesioni personali un 26enne e per il reato di lesioni personali e possesso ingiustificato di armi un 62enne. I due, durante la lite, hanno utilizzato rispettivamente un bastone ed un coltello, ferendosi reciprocamente. Una terza persona, un barese 44enne intervenuto per separarli, ha riportato una ferita alla mano ed è stato soccorso e medicato dai sanitari del 118.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE