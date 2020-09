PUBBLICITÀ ELETTORALE

Ieri, in Via Melo, gli agenti della volante di zona sono intervenuti in una nota libreria dove un extracomunitario aveva rubato, privandola dei sistemi antitaccheggio, merce per un discreto valore commerciale. L’uomo, un pregiudicato armeno 35enne, in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per furto aggravato e condotto nel carcere di Bari.

A Santo Spirito, sul lungomare, gli agenti della Squadra Volante hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo quattro pregiudicati bitontini; uno di loro è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.

