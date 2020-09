PUBBLICITÀ ELETTORALE

Aumenta la preoccupazione per la riapertura delle scuole in Puglia, considerando anche l’incremento dei contagi. Ed il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio ha deciso di accogliere la richiesta dei dirigenti scolastici degli istituti comunali (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) rinviando l’apertura al 28 settembre. Una settimana dopo le elezioni.

“Abbiamo lavorato molto per preparare al meglio l’inizio dell’anno scolastico e per contenere il ritorno dei contagi – spiega il primo cittadino – ma la Puglia è tra i primi posti per aumento contagi in Italia. Noi abbiamo la necessità di comportarci al meglio, da soli non andiamo da nessuna parte. Sui Comuni si è abbattuto uno tsunami burocratico, sociale e sanitario. Ad esempio abbiamo finanziato con fondi comunali i tamponi per gli agenti della polizia locale perché non potevamo attendere le tempistiche attuali”.

Il sindaco invita i suoi cittadini a “comportarsi come si comportavano prima, quando si aveva paura del Covid”. “A Bitonto ci sono 25 contagi – continua – i cittadini devono capire che l’uso della mascherina essenziale. A seguito di una comunicazione dei dirigenti scolastici – annuncia Abbaticchio – l’apertura delle scuole comunali (infanzia, elementari e medie) è rinviata al 28 settembre, a causa delle elezioni e per l’arrivo degli arredi (banchi monouso e armadi). Sarà a carico delle famiglie il controllo temperatura corporea dei bambini. Mi rendo conto che le famiglie sono preoccupate, ci proveremo fino alla fine a garantire ai nostri studenti una serena vita scolastica. Se non sarà possibile, se aumenteranno i contagi, prenderemo decisioni diverse. Ma voglio essere chiaro: se qualcuno vuole fare finta che non sia successo nulla, che il Covid non esiste, può cambiare comunità”.

