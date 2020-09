PUBBLICITÀ ELETTORALE

Un protocollo d’intesa per la costituzione di un tavolo permanente con l’obiettivo di confrontarsi sulle tematiche di maggiore rilevanza per il settore sanitario. È quanto è stato sottoscritto dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e dai presidenti degli Ordini dei medici pugliesi.

Tra i temi all’ordine del giorno, il ruolo professionale del medico e dell’odontoiatra, con riguardo non solo alle qualità tecnico-professionali, ma anche alla funzione sociale e ai princìpi etici. Ancora, sul tavolo del confronto anche la formazione, la programmazione e il fabbisogno di personale medico, nonché la promozione della legalità e della trasparenza a tutela dei cittadini e delle istituzioni. Scopo dell’intesa è anche quella di promuovere iniziative per la prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti degli operatori sanitari e interventi per migliorare gli standard di sicurezza sul lavoro degli operatori sanitari.

“Questo protocollo è un importante passo avanti nel dialogo tra istituzioni e professione medica, rafforzando quanto è stato portato avanti a livello nazionale tra Federazione nazionale degli Ordini dei medici e Conferenza Stato Regioni – è il commento di Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei Medici di Bari – Abbiamo chiesto che nella prima riunione utile del tavolo di confronto venga messo all’ordine del giorno il tema delle borse di specializzazione per i giovani medici e dei processi formativi regionali”.

