Alessandro Di Battista venerdì sera sarà a Bari per la chiusura della campagna elettorale di Antonella Laricchia. Con loro sul palco di piazza Diaz alle 21:30 ci saranno anche parlamentari ed europarlamentari pugliesi e i candidati della circoscrizione di Bari del M5S e della lista civica Puglia Futura alle prossime elezioni regionali. “Ci sarò perché Antonella lo merita e non posso mancare in Puglia”, le parole di Alessandro Di Battista.

