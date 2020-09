PUBBLICITÀ ELETTORALE

«Se Emiliano ha commesso degli errori questa non è una buona ragione per consegnare le chiavi della Puglia a un dinosauro come Fitto. Ricordo che Fitto è stato già al vertice della Regione per 10 anni: un decennio di malgoverno, di totale inerzia sul piano della promozione della Puglia nel mondo, di scandali giganteschi in ogni settore della vita regionale, di arroganza del potere». Così l’ex presidente Nichi Vendola in un’intervista al quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

«In più il Fitto di oggi – aggiunge Vendola – ha archiviato le bandiere del moderatismo democristiano per arruolarsi in un esercito di sovranisti, e anche di razzisti, di fascisti, persino di negazionisti del Covid. Questi, sotto la guida della Lega di Salvini, sono pronti a varare quella secessione dei ricchi che chiamano autonomia differenziata: un colpo alla nuca del Sud e delle sue speranze».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE