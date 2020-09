PUBBLICITÀ ELETTORALE

Servizi straordinari in zona Umbertina per prevenire assembramenti e rispetto norme Covid19 sono stati effettuati dalla polizia locale.

In via Zuppetta gli agenti hanno individuato un circolo ricreativo aperto con all’interno molti soggetti senza mascherine che giocavano a carte con contestuale attività di vendita di bevande senza autorizzazione. Contestati 4 verbali per mancato rispetto norme Covid19, oltre alla multa per vendita e somministrazione di alimenti/bevande senza autorizzazione.

In zona Umbertina e murattiana invece contestati 8 verbali Covid19 a giovani in assembramento e senza mascherina e 7 verbali a conducenti di monopattini sorpresi in due o circolanti controsenso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE