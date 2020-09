PUBBLICITÀ ELETTORALE

Ancora fuochi d’artificio in piena notte, in strada e senza alcuna autorizzazione. Dal Libertà a Japigia il rito si ripete, senza che nessuno sia in grado di bloccarlo. Ieri sera i fuochi pirotecnici sono stati addirittura esplosi in largo Giannella, sul lungomare di Bari, alla presenza di decine di ragazzi.

Una situazione di potenziale pericolo denunciata dai residenti del Comitato “residenti zona Umbertina”.

