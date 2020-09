PUBBLICITÀ ELETTORALE

Tre colpi di calciomercato in casa Bari. Annunciati il difensore mancino Tommaso D’Orazio, acquisito a parametro zero dopo essersi svincolato dal Cosenza, e Carlo De Risio, centrocampista acquistato dal Catanzaro per rinforzare la squadra allenata da Autieri. Altro rinforzo il difensore Daniele Celiento

Di seguito il comunicato della società: “SSC Bari comunica di aver acquisito fino al giugno 2022 i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Tommaso D’Orazio (3 maggio 1990, Guardiagrele). Il laterale sinistro, cresciuto nelle giovanili del Pescara, ha vestito le maglie dell’Angolana, del Val di Sangro e Casalincontrada, per poi passare nel 2014, in Serie D, al Giulianova, prima del salto, l’anno successivo, fra i pro con l’Ancona. In Serie C ha militato anche nel Teramo e nella Pistoiese. Nel gennaio del 2016 passa al Cosenza con cui, nella stagione ’17-’18, centra da protagonista una storica promozione in Serie B (in Cadetteria 54 presenze e 1 gol). In carriera, fra i professionisti, ha collezionato 132 presenze, segnando 11 gol e realizzando 11 assist. Benvenuto Tommaso!”.

“La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Carlo De Risio (3 giugno 1991, Vasto); il centrocampista ha firmato fino al giugno 2022. Cresciuto a Montenero di Bisaccia (CB), De Risio fa il suo esordio nei professionisti nelle fila del Benevento nella stagione 2010-2011 in C1; con le streghe giocherà quattro stagioni (29 presenze), intervallate dai prestiti a Celano e Catanzaro. Dopo aver difeso i colori di Martina Franca e Juve Stabia, dal gennaio del ’16 al gennaio ’18 è a Padova. Passa dunque in Serie B, nelle fila dell’Avellino (15 pres.) per poi trasferirsi, nel campionato ’18-’19, a Catanzaro (47 presenze e 3 gol nella sua seconda esperienza in Calabria). Benvenuto Carlo!”

“La SSC Bari S.p.A. comunica di aver acquisito dall’US Catanzaro i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Daniele Celiento (6 agosto 1994, Napoli) fino al giugno 2023. Il duttile difensore campano è cresciuto nel settore giovanile dell’SSC Napoli prima di confrontarsi con la terza serie vestendo le maglie di Esperia Viareggio, Pistoiese e Robur Siena (65 pres. e 2 gol complessivi). Nel 2016 passa alla Viterbese con cui, in due stagioni, scende in campo 72 volte marcando 8 gol. Si trasferisce dunque a Catanzaro dove, negli ultimi 2 campionati, totalizza 54 gettoni e segna 6 gol”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE