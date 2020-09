PUBBLICITÀ ELETTORALE

I militari della Stazione Carabinieri di Conversano hanno arrestato in flagranza di reato un 36enne, sorpreso mentre asportava carburante della ditta ecologica operante fuori provincia dove è assunto. Le indagini sono state avviate quando presso la caserma sono giunte numerose segnalazioni circa i movimenti sospetti dell’indagato il quale, in qualità di autista, era incaricato del rifornimento di carburante dei mezzi utilizzati dalla citata ditta. I primi dubbi sulla regolarità dei rifornimenti sono sorti quando i militari, nel corso dei servizi di pedinamento, lo hanno notato dirigersi verso Bari, ovvero in zona opposta a quella assegnata. Proprio durante uno di questi viaggi, che avvenivano con cadenza quasi giornaliera, i militari hanno deciso di intervenire sorprendendo l’autista che, raggiunta una zona periferica di Mola di Bari, aveva appena travasato dal serbatoio di uno dei mezzi della ditta circa 70 lt di carburante in diverse taniche.

Da una preliminare ricostruzione degli eventi, gli investigatori hanno calcolato che l’uomo, nelle ultime settimane, aveva già sottratto all’azienda, con le medesime modalità, circa 1.000,00 litri di carburante, per un importo complessivo di circa 1.300,00 euro. Arrestato, al termine delle formalità, è stato tratto in arresto e sottoposto agli aa.dd. presso la propria abitazione mentre il gasolio recuperato è stato restituito ai legittimi proprietari.

