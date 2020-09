PUBBLICITÀ ELETTORALE

Non rispetta l’isolamento per andare a fare la spesa. Denunciata a Monopoli una donna positiva al Coronavirus. A sorprenderla in un negozio di Monopoli sono stati i vigili urbani dopo una segnalazione da parte di alcuni cittadini. La donna è tra i positivi del focolaio che si è sviluppato nella ditta di Polignano a Mare.

Intanto, proprio nella giornata di oggi, la Asl di Bari ha comunicato che il focolaio scoppiato a Polignano è stato spento e che non risultano nuovi contagi legati all’azienda di ortofrutta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE