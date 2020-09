a Trani, Terlizzi, Adelfia e Cassano hanno deciso di posticipare la data di riapertura degli istituti e, a ruota, potrebbero seguire Bitritto, Mola di Bari e Modugno.

E’ caos scuole in Puglia. Nonostante la ripartenza sia stata ritardata al 24 settembre rispetto al resto d’Italia, in molti Comuni ci sono ancora problemi per assenza di aule o banchi. Così, in molti stanno decidendo di rimandare la prima campanella ad ottobre: dopo Bitonto, anche