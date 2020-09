PUBBLICITÀ ELETTORALE

Sono quasi tutti ultimati gli oltre 100 cantieri di edilizia leggera relativi alle scuole cittadine. Si tratta di lavori utili all’adeguamento degli spazi, interventi necessari ad accogliere gli studenti secondo le norme e le indicazioni previste dal Ministero e dalle autorità competenti. Complessivamente sono 45 i plessi scolastici individuati, rispettivamente 10 per il Municipio I, 10 per il Municipio II, 12 per il Municipio III, 3 per il Municipio IV e 10 per il Municipio V.

L’importo dei lavori eseguiti rientra nei finanziamenti ottenuti dal Ministero in due tranche e ammonta a 1 milione e 220mila euro complessivi: circa 700mila euro sono stati impegnati per le lavorazioni edili, mentre la restante parte è servita all’acquisto degli arredi necessari che saranno consegnati nel mese di ottobre.

“Sono state tante e diversificate le lavorazioni effettuate in questi mesi nelle scuole – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso -. I cantieri sono tutti terminati nei Municipi III e V e in gran parte delle scuole presenti negli altri territori: sostanzialmente mancano alcuni dettagli per pochissimi istituti e, in ogni caso, i lavori termineranno il 23 settembre, cioè un giorno prima dell’avvio dell’anno scolastico. Entrando più nel dettaglio degli interventi, questi hanno riguardato nuovi ingressi, taluni anche automatizzati per accogliere le richieste pervenute dai dirigenti scolastici, nuovi impianti citofonici, la realizzazioni di nuove pareti divisorie per allestire nuove aule, alcune schermature frangisole, spostamenti di condizionatori, ventilconvettori e radiatori, tinteggiatura di pareti, realizzazioni di nuovi bagni e riattazione di vecchi servizi in disuso, spostamento di LIM, demolizioni di pareti e setti, modifica di impianti elettrici con sostituzione di corpi illuminanti, trasformazione di ambienti in aule, risanamento di intonaci, nuove rampe di collegamento per persone con disabilità e tanto altro ancora.

A questi lavori si aggiungono quelli realizzati dalla Bari Multiservizi, dall’inizio del lockdown sino ad oggi. Un arco temporale di quasi sette mesi durante i quali sono stati effettuati 2309 interventi, di cui 366 di tipo edile, 404 ad opera degli elettricisti, 473 dei fabbri, 493 dei falegnami, 468 degli idraulici e 105 da parte degli imbianchini. Una media di circa 10 interventi al giorno eseguiti sfruttando al meglio il lungo periodo di chiusura delle scuole. Per questo vogliamo ringraziare tutte le maestranze e i tecnici che hanno seguito lavori, gli uffici comunali che hanno curato le procedure di aggiudicazione, i dirigenti scolastici con cui ci siamo interfacciati e tutti coloro che, a vario titolo, hanno consentito di portare avanti, in tempi ristretti, cantieri fondamentali per la ripresa delle attività scolastiche”.

“La scuola deve ripartire in presenza – commenta l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano – perché una scuola con la sola didattica a distanza è una scuola che aumenta le disuguaglianze tra bambini e ragazzi. Per questo, da mesi, stiamo lavorando per avviare al meglio il nuovo anno scolastico. I problemi organizzativi sono molteplici e le regole hanno subito numerosi cambiamenti durante questi mesi, ma grazie alla massima collaborazione tra dirigenti, uffici comunali e imprese, finalmente quasi tutti gli interventi sono terminati e continueranno solo quelli che non influiscono sulle attività didattiche, come ad esempio il montaggio delle zanzariere. Questo tempo è stato anche l’occasione per migliorare e riqualificare spazi non utilizzati restituendoli all’utilizzo scolastico”.

Qui di seguito alcuni numeri rappresentativi della attività eseguita in solo 30 giorni nell’ambito dei lavori di edilizia leggera finanziati con fondi ministeriali:

200 mc di demolizioni di muri

300 tonnellate di materiale edile smaltito

1.000 mq di rivestimenti ceramici rimossi

2,5 tonnellate di strutture in ferro smontate

30 mc di calcestruzzo utilizzato nelle lavorazioni edili

550 mq di nuove pareti divisorie, di cui 350 mq in cartongesso e 200 mq in muratura

11 tonnellate di nuove strutture metalliche

1.000 mq di nuovi rivestimenti con ceramica e intonaco

15.000 mq di pareti e soffitti tinteggiati

200 mq di nuovi infissi in legno

40 km di nuovi cavi elettrici

200 nuovi corpi illuminanti

40 spostamenti di Lim

140 nuovi sanitari installati.

Di seguito l’elenco e le informazioni relative ai cantieri scolastici:

MUNICIPIO I

SCUOLA COLLODI

– Realizzazione di un nuovo ingresso scuola Infanzia con cancello su recinzione esistente

– Installazione di citofono con videocamera

– Automatizzazione cancello ingresso-uscita secondaria su via Jatta

9.086,11 €

SCUOLA AQUARO

– Realizzazione di pareti divisorie in cartongesso per delimitare nuovo spazio attività didattica

3.723,12 €

SCUOLA MODUGNO

– Rimozione di pareti in cartongesso divisoria per realizzare nuovo ambiente da adibire ad aula

– Installazione di frangisole orizzontali

7.033,64 €

SCUOLA MAZZINI

– Installazione di frangisole orizzontali

– Installazione di nuovi ventilconvettori derivati dalla rete alimentazione aereotermi esistenti non funzionanti

6.947,60 €

SCUOLA IMBRIANI

– Lavori di tinteggiatura degli ambienti scolastici da destinare ad aule

– Risanamento pareti vano da adibire a deposito a piano terra per contenere materiale didattico ex laboratori da adibire ad aule

– Smontaggio e montaggio lavagna LIM

12.041,38 €

SCUOLA BALILLA

– Realizzazione di pareti in cartongesso

3.837, 95 €

SCUOLA MAMELI

– Lavori di tinteggiatura di ambiente scolastico da adibire ad aula

1.781, 29 €

SCUOLA ARDITO

– Sostituzione infisso vetrata fissa con nuovo infisso vetrata apribile per aerazione in ambiente attività didattica

3.090,73 €

SCUOLA PICCINNI

– Installazione di condizionatore autonomo d’ambiente a due sezioni, tubazione in rame per gas frigorifero e relativo impianto elettrico

4.238,95 €

SCUOLA MANZARI BUONVINO

– Ristrutturazione spazi per realizzazione di nuovi bagni

54.173,30 €

Totale interventi Municipio I 105.954,07 €

MUNICIPIO II

SCUOLA KING

– Riconfigurazione degli spazi didattici con demolizione parziale di divisori e spostamento di nuovi divisori funzionale alle necessità

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

6.815,35 €

SCUOLA SANTOMAURO

– Adeguamento degli impianti elettrici in spazi da destinare alla didattica

6.134,29 €

SCUOLA ANNA FRANK

– Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di ridotti spazi funzionali al 1° piano

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

13.078,78 €

SCUOLA ZINGARELLI

– Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al 1° piano

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

– Spostamento delle linee elettriche e dei cablaggi dall’attuale presidenza all’ambiente da destinare a nuova sede

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche della vecchia presidenza per la nuova destinazione ad aula didattica

– Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

11.083,47 €

SCUOLA TOMMASO FIORE

– Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte

– Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

– Adeguamento dell’impianto termico conseguente alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche (rimozione elementi, spostamento elementi, sostituzione elementi)

48.581,54 €

SCUOLA MONTELLO

– Installazione di zanzariere per la refezione in aula

– Smontaggio di pavimento galleggiante su laboratorio multimediale da destinare ad aula didattica

– Copertura di canaletta esterna sulla via di esodo

– Smontaggio delle linee elettriche su laboratorio multimediale da destinare ad aula didattica

9.940,49 €

SCUOLA MASSARI

– Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al 2° piano

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

– Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

12.573,17 €

SCUOLA GALILEI

– Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al piano terra e al 1° piano

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla nuova riconfigurazione delle aule didattiche

– Smontaggio delle linee elettriche su laboratorio multimediale da destinare ad aula didattica

13.345,98 €

SCUOLA MICHELANGELO

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche e dei quadri di distribuzione

17.969,45 €

SCUOLA SAN FILIPPO NERI MATERNA

– Ridistribuzione degli spazi per realizzazione di sezione primavera

– Realizzazione di nuova rampa esterna per distribuzione degli accessi

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla ridistribuzione di spazi per la sezione primavera

84.680,68 €

Totale interventi Municipio II 224.203,20 €

MUNICIPIO III

SCUOLA LOMBARDI

– Demolizione di tramezzature in cartongesso nel laboratorio teatrale;

– Realizzazione di sportello per la segreteria

– Revisione accensione corpi illuminanti;

– Realizzazione di presa elettrica e dati per LIM

12.538,57 €

SCUOLA DON MILANI

– Realizzazione di aula nel disimpegno al piano rialzato mediante la costruzione di pareti in cartongesso e porta di accesso

Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione di punti luce con corpi illuminanti ad incasso;

– Realizzazione di presa elettrica e dati per LIM

10.341,04 €

SCUOLA DE FANO

– Realizzazione di aula nel refettorio mediante la costruzione di pareti in cartongesso e porta di accesso

– Adeguamento accensione corpi illuminanti; realizzazione di punti luce con corpi illuminanti ad incasso; realizzazione di presa elettrica e dati per LIM

9.169,57 €

SCUOLA UNGARETTI

– Realizzazione di parete divisoria nella sala conferenze per creare un’aula

– Realizzazione di un varco di passaggio d’emergenza nel muretto al primo piano

– Sistemazione pavimentazione in un’aula

6.471,86€

SCUOLA CIRIELLI – sezione primaria

– Demolizione di una parete in cartongesso per allargamento aula

– Tinteggiatura degli ambienti interessati dai lavori

– Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

5.553,04 €

SCUOLA CIRIELLI – sezione secondaria

– Risanamento trave presente sopra le finestre del salone da utilizzare per finalità didattiche

838,22 €

SCUOLA PETRIGNANI pad A

– Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

788,34 €

SCUOLA PETRIGNANI pad B

– Demolizione di 3 pareti divisorie in muratura per allargare 3 aule;

– Tinteggiatura degli ambienti interessati dalla modifica

– Revisione accensione punti illuminanti

– Realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

17.625,29 €

SCUOLA LINDGREN

-Risanamento dell’intonaco ammalorato in diversi ambienti e tinteggiatura

– Sostituzione dei vetri non a norma relativi alla finestre che si affacciano sulle chiostrine

18.035,62 €

SCUOLA FALCONE – BORSELLINO

– Demolizione di 3 pareti divisorie in muratura per allargare 3 aule

– Tinteggiatura degli ambienti interessati dalla modifica

– Revisione di alcuni infissi ad apertura a vasistas

– Adeguamento accensione corpi illuminanti, realizzazione punti luce con corpi illuminanti ad incasso

11.703,72 €

ASILO NIDO STANIC

– Realizzazione di infissi di chiusura tra sezione medi/grandi/attività comuni

– Realizzazione di corridoio di collegamento diretto tra la zona di attività comuni con i medi attraverso infissi da posizionare nella chiostrina

11.754,92 €

SCUOLA CHIAIA

– Risanamento dell’intonaco ammalorato in diversi ambienti e tinteggiatura

2.801,73 €

Totale interventi Municipio III 107.621,92 €

MUNICIPIO IV

PLESSO SCOLASTICO CEGLIE

– Realizzazione di nuovi bagni per bambini

– Smontaggio vecchi corpi illuminanti inadatti alla nuova destinazione d’uso degli ambienti

– Installazione nuovi apparecchi illuminanti a Led

– Installazione di punti prese e dati a servizio delle LIM

4.653,22 €

PLESSO SCOLASTICO DIAZ

– Rimozione e ripristino di intonaci ammalorati

– Tinteggiatura ambienti

– Installazione di punti prese e dati a servizio delle LIM

– Riattivazione di bagni alunni attualmente in disuso

30.171,55 €

SCUOLA DALESIO

– Realizzazione di piccolo varco per riconoscimento all’ingresso.

569,16 €

Totale interventi Municipio IV 35.393,93 €

MUNICIPIO V

SCUOLA DUCA D’AOSTA

– Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti nelle aule del 1° piano a seguito di lavori di rimozione controsoffitti

– Adeguamento di spazi per la refezione

29.717,03 €

SCUOLA FALCONE

– Realizzazione di nuova aula didattica al piano rialzato

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla realizzazione di nuova aula didattica al piano rialzato

9.640,82 €

SCUOLA MORO

– Realizzazione di nuovo varco sulla recinzione esterna per distribuzione degli accessi tra scuola d’Infanzia e scuola Secondaria

– Sostituzione di finestre in 4 aule del piano rialzato

– Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

15.345,61 €

SCUOLA MASIH

– Sistemazione dei dislivelli sugli accessi all’edificio

– Risanamenti sulle strutture e ripristino della funzionalità sulle rampe di emergenza interne

– Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti nelle aule del 1° piano

32.443,67 €

SCUOLA “VILLA DURANTE”

– correttivi alle linee di alimentazione elettrica

155,75 €

SCUOLA FRACCACRETA – succursale

– Correttivi alle linee di alimentazione elettrica

155,75 €

SCUOLA ARCOBALENO

– Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti nelle aule a seguito di infiltrazioni meteoriche

– Realizzazione di nuova rampa esterna per distribuzione degli accessi

37.441,38 €

SCUOLA FRACCACRETA – sede centrale

– Demolizione di pareti per accorpamento di spazi didattici di dimensioni ridotte al 1° piano

– Riattivazione di cancello esterno pericolante per distribuzione degli accessi

– Sostituzione di infissi in 4 aule

– Adeguamento delle linee di impianto elettriche conseguenti alla realizzazione di nuove aule didattiche nell’auditorium e alla nuova configurazione degli ambienti didattici del 1° piano

– Realizzazione di nuove aule provvisorie all’interno dell’auditorium

30.094,71 €

SCUOLA VACCA

– Consolidamento e ripristino di intonaci a parete e rivestimenti negli ambienti del piano rialzato e nelle aule del 1° piano

37.815,66 €

SCUOLA MACCHIE

– Adeguamento di spazi per la refezione

– Adeguamenti esterni per consentire l’utilizzo degli spazi aperti per la didattica

6.384,20 €

Totale interventi Municipio V 199.194,58 €

