Vestivano i panni di avvocati e Carabinieri per mettere a segno truffe rivolte, in particolar modo, alle persone anziane nella zona del brindisino. Sei le persone arrestate, con questa accusa, dai Carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Tutti residenti nella provincia di Napoli, i sei si trovano, al momento, in regime di domiciliari e dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla truffa. Alle indagini hanno collaborato i carabinieri di diverse compagnie di Napoli.

