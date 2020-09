PUBBLICITÀ ELETTORALE

È rimasto gravemente ferito durante una rapina messa a segno nel suo bar di via Guido Dorso, a Foggia. Protagonista della vicenda Francesco Traiano, 38 anni che, secondo una prima ricostruzione della vicenda, avrebbe reagito durante il colpo e sarebbe stato ferito al volto con un oggetto ancora non identificato e sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale del capoluogo dauno.

La vittima è il fratello di Giovanna Traiano, la donna uccisa dal marito davanti alla chiesa della Beata Maria Vergine di Foggia nel febbraio del 2003. La polizia è ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, quanto mai necessaria vista l’assenza di telecamere di videosorveglianza a copertura della zona del locale in cui è avvenuta la colluttazione.

