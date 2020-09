PUBBLICITÀ ELETTORALE

Il World Cleanup Day (dall’inglese, “giorno della pulizia mondiale”) è un’iniziativa sociale globale, concepita dalla ONG estone “Let’s Do It! World”, che si pone come obiettivo quello di combattere il problema globale dell’inquinamento da rifiuti abbandonati o smaltiti illegalmente.

“Noi di Retake lo celebreremo il 19 settembre dalle 10 alle 23 – raccontano i retakers – a modo nostro dedicando una giornata intera al Mare e all’ambiente. Saremo al Mamaluna spiaggia a nord di Mola Di Bari. È obbligatorio munirsi di mascherina e guanti non usa e getta. Durante la giornata si alterneranno attività di sensibilizzazione a clean up in spiaggia. Ci saranno sommozzatori, gruppi organizzati con puddle, momenti di yoga, capoeira e tanta musica”.

Ci saranno nel corso della giornata anche interventi di prof. dell’università di Bari impegnati nella difesa e studio della costa. Per partecipare bisogna iscriversi obbligatoriamente. Si prega tutti i partecipanti di raggiungere la spiaggia a piedi, in bici o in modo da non intasare il parcheggio del lido piuttosto limitato.

PROGRAMMA

– 10.00 Registrazione all’ingresso e triage

– 10:30/11.00 Distribuzione gadget e sensibilizzazione campagna “cambiagesto”

– 10.30/11.30 Gaietta for KIDS | lettura ad alta voce dedicata al rispetto dell’ambiente

– 11:00/12.00 Passeggiata ecologica lungo la costa verso Mola a cura di Retake Bari e Retake Mola di Bari. Talk di biologia e storia con il Prof. Francesco Spilotros sull’antica strada dei tufi durante la passeggiata.

– 11.00/12.00 Passeggiata ecologica in mare con Stand Up Paddle by KUMA e Sommozzatori Bari

– 12.00 / 12.30 Momento di meditazione attraverso l’ascolto di campane tibetane a cura di ASD motus project

-12.30 DJ SET by RAW BUS

– 13.00/ 14.00 Lunch break | Soul food ad un eco prezzo by Mamaluna e Food Truck by RAW BUS

– 14:00/17:00 #tipidaspiaggia | Laboratorio per famiglie e bambini con l’artista Giuseppe D’asta sul riciclo creativo del legno raccolto sulla spiaggia – contributo solidale 3€

– h 15.00 Registrazione partecipanti al Talk “Le coste Pugliesi”

– h 15.30 / 16.30 TALK “Le coste Pugliesi” a cura dell’Università degli Studi di BARI

Intervengono :

– h 16.30 Performance di Capoeira a cura del gruppo “Senzala”

– h.17.00 – 18.30 Gaietta for KIDS | Laboratorio ludico-didattico con materiale di recupero. Insieme Facciamo la differenza. Contributo solidale 3€

– h 17.00 – 18.00 “zero plastica” a cura di Puglia Trekking – Escursionismo | trekking lungo la costa verso Torre a Mare con tre interventi di informazione e sensibilizzazione collect wast walk con guide ambientali

– h 17.00 -18.00 Suppata ecologica in mare by KUMA e Sommozzatori Bari

– h 18.00 TUPPI Dj Set

– h. 18.30 Collettivo artistico – Conclusione delle trasformazioni dei materiali raccolti in eco-art (fine lavoro cominciato nel pomeriggio)

– h. 19.00 Drink experience with lovely price a cura di Bar Project, Soul food ad un eco prezzo by Mamaluna e Food Truck by Raw BUS. Durante l’intera giornata verrà allestito un Food truck di RawBus e un ecomarket a cura di Spazio Rehab – Retake Bari – NaturaSI – MiniZoo by Pamela Campagna.

