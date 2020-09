PUBBLICITÀ ELETTORALE

Cominceranno il prossimo autunno in Puglia le riprese di una nuova serie western con grandi nomi del cinema americano prodotta da Palomar. L’anticipazione, senza ulteriori dettagli che saranno resi noti nelle prossime settimane, è arrivata dalla presidente di Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco, a margine della conferenza stampa di chiusura delle riprese sul set barese del film «L’uomo dal fiore in bocca» di e con Gabriele Lavia.

«Posso darvi una grandissima anticipazione – ha detto Dellomonaco – c’è un bel progetto enorme con Palomar che sta per partire, una serie di genere western. E’ un progetto molto importante e siamo fieri e orgogliosi di poterlo ospitare». La serie sarà girata prevalentemente a Bari ma anche ad Altamura, in diverse location naturali della Murgia e in set al chiuso. «È una nuova era per il settore dell’industria cinematografica pugliese», ha detto la presidente della Film Commission: «Il nostro obiettivo – ha spiegato – è smarcare le produzioni dalla stagionalità per continuare a lavorare anche durante l’inverno, attività fondamentale dopo lo stop dell’emergenza sanitaria, implementando nuove competenze professionali in termini di realizzazione di nuovi set non solo naturali e culturali».

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE